Jõelähtme rattamaratoni avatud raja sõit toimub märgistamata trassil

Maratoni eestvedaja Meelis Välk hoiatas, et raja märgistust veel selleks ajaks püsti pole. „Radadega viivad tutvuma matkajuhid, sest märgistus tekib alles võistluspäevaks ehk 10. juuniks. Kokkulepete järgi pole meil õigust märke metsa väga palju varem õigust välja panna,“ selgitas korraldaja.

„91 km XXL sõidu läbimiseks soovitame planeerida umbes kuus tundi, 50 km läbimiseks võiks üheskoos kuluda ligi kolm ja pool tundi. Ei tea ju ette, et kellel kui ladusalt läheb, kas midagi juhtub või kuidas ilmataat sõitu soosib,“ lisas Välk.

Jõelähtme maraton peetakse Põhja-Eesti kõige keerukamaks. „Paljud ütlevad, et see on pea võrdväärne maratoniga Haanja100, seega miks mitte väljakutse vastu võtta ning omal nahal ära proovida. Trassi osas on sees palju uut, aga ka vanad hitid – K750, Kodasoo-Ruu, Sälkorg, läbisõit Jägala joast ja palju muud. Üle poole distantsist kulgeb ainult singlitel ja nõuab sõitjatelt tehniliselt üsna palju. Puhkemomente on vähe ning sõita tasub mõistusega, sest meie eesmärk pole inimesi metsas ära küpsetada. Kes maratoni pikki sõite pelgab, siis meil on spetsiaalne noorte- ja matkasõidu rada, mis kulgeb tänavu suuremas osas täiesti uuel trassil.“