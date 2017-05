Tänavune Giro läheb omapärase asjaolu tõttu ajalukku

Aasta esimesel suurtuuril debüteerinud Cannondale-Drapaci rattur Alex Howes märgib, et eelnevalt kuuldud juttude põhjal oli ta valmis kõige hullemaks, vahendas Rattauudised.ee.

“See oli mu esimene Giro, minu esimene roosa teekond,” kirjutab Howes. “Tunnen end mitmel moel petetuna, sest kordagi ei sadanud vihma. Polnud kukkumisi. Polnud midagi hirmuäratavat. Kõike seda, mida olin eelnevalt Giro kohta kuulnud, ei juhtunud. Sellegipoolest on tegemist rohkeid väljakutseid omava tuuriga. Füüsiliselt on see kurnav – on palju üles-alla sõitmist ning palju pikki päevi. Kas ma teeksin seda uuesti? Kindlasti.”