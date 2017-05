Tiitlikaitsjale lahingu andnud Kontaveit: kaotus on ikka valus

"Oli raske, võrdne, võitluslik ja tasavägine mäng. Kahju, et nii läks," ütles Kontaveit ERR-ile. "Oli suur lahing ning usun, et tal kerge ei olnud, aga kaotus on ikka valus."

Avaseti võitnud Kontaveit murdis kohe teise seti alguses hispaanlanna pallingugeimi, kuid siis kallutas tiitlikaitsja mängu enda poole. "Alustasin enesekindlalt ja agressiivselt. Ka teise seti algus kuulus mulle," meenutas Kontaveit. "Seejärel mu tase ei langenud, kuid vastasel õnnestusid asjad paremini kui mul. Oli suur lahing, kuid Muguruza sai lõpus initsiatiivi ning mul hoog rauges."

Kontaveit kohtus Muguruzaga ka aprillis Stuttgardis, kus sai settidega 2-1 võidu. "Kuigi alles hiljuti kohtusime omavahel, kompasime alguses üksteist," lausus Kontavet. "Tegemist oli ikkagi teistsuguste tingimuste ja mänguga."