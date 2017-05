Valude käes vaevlev Rossi võib kodusest etapist eemale jääda

38-aastane Rossi lausus oma tööandja Yamaha pressiteenistuse vahendusel, et tunneb rinnus küll valu, kuid vaatab tulevikku lootusrikkalt. "Õnneks läheb mu seisund pidevalt paremaks ning olen Mugello etapi eel optimistlik," sõnas itaallane.

Enne võistlust peab Rossi läbima arstliku kontrolli. "Mul on paranemiseks veel paar päeva aega," ütles MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Rossi. "Kui kõik läheb hästi, siis teen reedel tsikliga proovisõidu, et saaksin oma seisundist täpsema ülevaate. Annan endast maksimumi, et pühapäeval stardis olla."