Kõigutamatu Arsene Wenger jätkab Arsenali tüüri juures

67-aastane prantslane sattus lõppenud hooajal tugeva kriitika alla ja kuigi Arsenal jäi Wengeri 21-aastase valitsemise ajal liigas esimest korda esinelikust välja, otsustas klubi temaga jätkata.

Arsenal lõpetas tänavuse hooaja viiendana, kuid krooniti Inglismaa karikavõitjaks. "Meie eesmärgiks on võita Inglismaa liiga ning saavutada edu Euroopas," lausus Arsenali suuraktsionär Stan Kroenke. "Arsene on plaanide elluviimiseks parimaks variandiks ja me toetame teda igati."