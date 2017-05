Reim teatas koosseisu mängudeks Belgia ja Lätiga

Koosseisus on kaheksa mängijat Eesti, neli Norra, kolm Soome, kaks Inglismaa, Poola, Valgevene ja Šotimaa ning üks Tšehhi Vabariigi ja Aserbaidžaani liigast.

Eesti - Belgia MM-valikmäng toimub 9. juunil A. Le Coq Arenal. Piletilevis on saadaval veel vaid 800 pääset.

Läti - Eesti maavõistlus toimub 12. juunil Riias Skonto staadionil. Eesti poolehoidjad saavad pääsmeid soetada siit.

Eesti koondise koosseis mängudeks Belgia ja Lätiga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 31/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 6/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 121/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 118/3

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 54/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 33/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 18/0

Artur Pikk (05.03.1993) – FK BATE Borisov (BLR) 17/1

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 0/0



Poolkaitsjad ja ründajad

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 107/4

Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – FCI Tallinn 103/0

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Jagiellonia Białystok (POL) 95/23

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 60/8

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Gabala FK (AZE) 56/11

Karol Mets (16.05.1993) – Viking Stavanger (NOR) 38/0

Henri Anier (17.12.1990) – Inverness Caledonian Thistle FC (SCO) 36/7

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 29/2

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – FK Minsk (BLR) 28/1

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Dundee FC (SCO) 26/0

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 4/2

Janar Toomet (10.08.1989) – Nõmme Kalju FC 4/0

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 4/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 3/0