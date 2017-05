IAAF andis loa võistelda veel kolmele Venemaa kergejõustiklasele

IAAF andis loa võistelda 400 m jooksjale Ksenija Aksjonovale, odaviskajale Vera Rebrikule ja 400 m tõkkejooksjale Vera Rudakovale. Aksjonoval on auhinnakapis 4x400 m teatejooksu kuldmedal ja individuaalselt hõbemedal, Rebarik on samuti endine Euroopa meister. Rudakova on juunioride seas võitnud medaleid nii EM-idelt kui MM-idelt.

Praegu on ootavad IAAF-i vastust veel 27 taotlust. Kes on need 28 Venemaa kergejõustiklast, kelle taotlus lükati tagasi, IAAF ei avaldanud.

IAAF määras 2015. aasta novembris dopinguprobleemide tõttu Venemaa kergejõustiklastele rahvusvahelistel võistlustel osalemise keelu. Veebruaris otsustati keeldu pikendada kuni tänavuse MM-i lõpuni.

Küll aga on venelastel võimalus taotleda luba võistelda sõltumatute sportlastena, siiani on saadud üle 130 avalduse. Selleks, et saada IAAF-i heakskiit, tuleb aga täita rida nõudeid, muuhulgas näidata, et nad pole keelatud ainetega pahuksis olnud.

Esimesena sai IAAF-ilt loa sõltumatu sportlasena võistelda 800 m jooksja Julia Stepanova, kelle abil paljastati ulatuslik dopingutarvitamise skeem, kuid hiljem jäi Stepanova sellest loast ilma, kuna oli varem põrunud dopingukontrollis.

Rio olümpia eel sai eriloa ka kaugushüppaja Darja Klišina, veebruaris anti luba võistelda teivashüppaja Anželika Sidoroval, sprinter Kristina Sivkoval ja vasaraheitja Aleksei Sokirskil ning eelmisel kuul said eriloa ka kõrgushüppajad Maria Kutšina ja Daniil Tsõplakov, teivashüppajad Ilja Mudrov ja Olga Mullina, käijad Sergei Širobokov ja Jana Smerdova ning tõkkesprinter Sergei Šubenkov.