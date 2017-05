Ilukirjanduslikus raamatus vihjatakse tipptennisistide dopingupruukimisele

Kõik need nimed on tennisesõpradele teada-tuntud, Bobby Hicks aga mitte, kuna tema on väljamõeldud tegelaskuju.

"Trophy Son" on raamat andekast noortennisistist Anton Stratisest, kellel on äärmiselt nõudlik ja range isa. Nii Stratis kui kõik tema kaaskondlased on kirjanduslikud tegelased. Raamatu 15. peatükis tulevad aga mängu tõelised inimesed, kui Hicks hakkab dopingust rääkima.

"Ma ei plaaninud kirjutada raamatut dopingupruukimisest," ütles Brunt New York Timesile. "Mis raamatu sisusse puutub, siis see keelatud ainete tarvitamise osa on seal üliväike."

Brunti sõnul inspireeris teda raamatut kirjutama see, kui palju on lastesport tema noorusaegadega võrreldes muutunud, olles nüüd palju karmim ja võitluslikum, noortele pannakse juba varases eas suur pinge peale. "Need on aastad, kus lapsed peaksid suhtlema ja aru saama, kuidas selles maailmas hakkama saada, aga nende noorsportlaste jaoks on olukord sarnane, nagu sünniksid nad saientoloogia kiriku liikmetena," arutles Brunt. "Kuidas sa tead, et oled segase kiriku liige, kui sa tea ühtegi teist kirikut ja kõik algas vanuses, kus sa ise veel ühtegi otsust ei teinud?"

Brunti sõnul intervjueeris ta enne raamatu kirjutamist tipptreenereid ning endisi ja praegusi tippmängijaid, näiteks James Blake’i (kunagine maailma 4. reket) ja John Isnerit (praegu maailma 22.). Üldiselt vesteldi igapäevastest rutiinidest võistluskarussellil tiireldes – mida süüakse, kaua soojendus kestab jne –, aga osadega ka spordi tumedamatest teemadest. Brunti sõnul ei olnud võimalik dopinguteemasid vältida, kuna ka tippmängijad, näiteks Marin Cilic ja Maria Šarapova, on keelatud ainete tarvitamisega vahele jäänud.

Brunt ütles, et päris mängijate nimede kasutamine raamatus oli vajalik, aga samas pole tal ühtegi tõendit, et keegi neist ka päriselt dopingut tarvitaks. "Lugeja haarab sisu paremini, kui osa taustainfost vastab tegelikkusele," väitis Brunt.

Siiski ei ole raamatus mustvalgel kirjas, et need mängijad tarvitavad dopingut, kuid sellele vihjatakse – Hicks räägib seal, et keelatud ainete levitamisega seotud Hispaania kliiniku nimekirjas on ka Nadal ja Ferrer, lisaks teeb Hicks märkusi Djokovici paranenud võhma ja Murry suuremate musklite kohta.

"Ma ei tahtnud kellelegi haiget teha, vaid dopinguprobleemidele valgust heita," ütles Brunt.

Rahvusvahelise Tenniseliidu (ITF) poolt andis New York Timesile kommentaari Stuart Miller: "Tavainimese jaoks on see fakti esitamine, mitte pelgalt ilukirjanduslik teos. Kindlasti ei meeldi see mängijatele ja võiks isegi öelda, et see on laim."

Ühegi raamatus mainitud mängija esindaja ega ka meeste tennise katuseorganisatsioon ATP ei soovinud teemat kommenteerida. Ükski neist mängijatest pole ka kunagi dopingukontrollis põrunud.