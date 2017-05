Säärits: tundub, et Muguruza natuke isegi kardab Kontaveiti

Avamängus on algusega kell 12 samal väljakul vastamisi ameeriklanna Venus Williams ja jaapanlanna Kurumi Nara, seejärel mängitakse lõpuni eile pimeduse tõttu pooleli jäänud kohtumine, kus argentiinlane Renzo Olivo juhtis 12. asetatud prantslase Jo-Wilfried Tsonga vastu 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4. Kui see kohtumine on lõpuni mängitud, pääsevad väljakule Kontaveit ja Muguruza.

Viimati olid Kontaveit ja Muguruza vastamisi pisut enam kui kuu aega tagasi Stuttgardi turniiril, kui Kontaveit jäi peale 2:6, 7:6 (1), 6:1.

"Muguruza on väga omapärase taustaga. Ta on sündinud Venetsueelas, tema ema on Venetsueelast ja isa on hispaanlane. Kuuenda eluaastani elas ta Venetsueelas, siis kolisid perega Hispaaniasse, seal sai temast kõvem tennisemängija. Viimase aasta on ta harjutanud ja elanud eelkõige Šveitsis Genfis. On väga kõva just liivaväljakutel, sellel aastal küll, tõsi, on olnud ebastabiilne," rääkis Pariisis viibiv ETV sporditoimetaja Anu Säärits "Terevisiooni" otse-eetris. "Selle tõttu pole nii, et mitte ainult eestlased ootavad midagi, vaid tegelikult ootab kogu tennisemaailm põnevusega, kas tõesti sünnib midagi sellist, et noor tõusev täht Anett Kontaveit näitab hambaid tiitlikaitsjale ka siin, Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste peaväljakul. Kuu aega tagasi Stuttgardi turniiril Anett teda kolmesetilises matšis võitis, viimane sett lõppes seejuures 6:1 ja seetõttu tundub nii, et Garbine Muguruza natuke isegi kardab Anetti. Ta on olnud väga reserveeritud, lausetes ja pressikonverentsidel väga austav meie esireketi vastu."

"On ka Hispaania ja erinevad suured väljaanded öelnud, et see ei tule mingisugune magus jalutuskäik Garbine Muguruzale, vaid tõeliselt suure ja ohtliku rivaaliga on tegemist," jätkas Säärits. "Selles mõttes on hästi tore, et mitte ainult Eestil ei ole ootused, vaid kogu tennisemaailmas on põnevad ootused. Need ootused on Anett üles kütnud mitte lihtsalt särava naeratusega või kõva emotsiooniga, mis tal on väljakul, vaid vägevate tulemustega. Ta on tänavu tõesti väga häid võite saavutanud, on tugevaid turniire mänginud."

"Täna läheb lahinguks peaaegu 15 000 pealtvaatajat mahutaval peaareenil ja tegelikult Anetile need suured areenid väga meeldivad. See on tema jaoks midagi uut, tõstab adrenaliini üles ja kindlasti selles vastasseisus saab olema põnev jälgida, et kaks sellist agressiivset tennist armastavat noort võitlejat lähevad vastamisi ja kes suudab enda tehnikat ja närve kontrollida, eks see selle matši ka lõpuks võidab," rääkis Säärits. "Mis mulle on hästi sümpaatse mulje jätnud, Anett näitab iga kuuga järjest loomingulisemat ja intelligentsemat mängu, ta ei ainult oma kindlate löökide peale, vaid tihti üllatab vastast just vastase relvaga, tunnetab mängu aina paremini. On hästi huvitav vaadata. Kindlasti on muutunud tema füüsis, paari viimase kuuga on õnnestunud väga hea ettevalmistus teha, nii ülakeha kui jalad on väga tugevad ja kui oled füüsiliselt heas vormis, enesekindel, siis tõesti suudad kõigiga mängida."

"On selge see, et Garbine Muguruza on liival kõva. Kui ta eelmisel aastal siin Prantsusmaa lahtistel võitis, siis kaks aastat enne seda oli ta veerandfinaalis. Tal on kogumust palju rohkem ka nendel suurtel väljakutel mängimiseks. Tänavu tundub, et vorm on just siin Prantsusmaa lahtisteks tema jaoks tõusnud üles," lõpetas Säärits.