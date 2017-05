Rakvere VK juhendajaks saab pikalt tippvõrkpallist eemal olnud mees

"VK Rakvere on asunud Credit24 uueks hooajaks valmistuma. Alustasime peatreenerist, kes hooajal 2017/18 on Tartu mees. Andres Toode on meeste võrkpallis tagasi. Kuna viimasest meistritiitlist on tal peaaegu 20 aastat möödas, siis on paras aeg hakata uue poole pürgima. Seekord koos meiega," kirjutas klubi oma Facebooki lehel.

59-aastane Toode viis aastatel 1998 ja 1999 Tartu Ösel Foodsi nimelise meeskonna kahel korral Eesti meistritiitlini ning juhendas ka Eesti koondist.