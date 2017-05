Allar Hint: ootused on suured, kuid Muguruza on kindlasti valmis

Pariis kandideerib 2024. aasta olümpialinnaks. Valiku teeb ROK juba septembris ja muidugi on Pariisi trumbiks Los Angelese ees kuulus tennisekeskus, mille peaväljak ehitatakse turniiri järel täielikult ümber.

"Peaväljak pärast turniiri läheb maatasa ja tuleb natuke suurem, natuke uhkem ja koos katusega tenniseväljak," sõnas ETV-le Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Pariisi miinuseks on turvalisus. Akrediteeringu jagati ohutusjuhend, mis selgitab, kuidas käituda terrorinrünnaku puhul.

"Ma sain esimest korda sellise (kaela)kaardi, kus taga on ohutusjuhend selleks puhuks, kui midagi juhtub," lisas Hint.

Pärnadest lõhnavas Pariisis tiitlikaitsja Garbine Muguruzaga matšiks valmistuv Anett Kontaveit palus tänaseks koos treeneriga töörahu.

"Anettil paar nädalat tagasi õnnestus Muguruzat võita. Kindlasti on ootused suured, kuid homme on uus päev, uus mäng ja Muguruza on selleks mänguks veel rohkem valmis," arvas Hint.

Noort tõusvat tähte kiitis avaringis samuti võidu saanud Rio olümpiakogemusega Kolumbia esireket Mariana Duque-Marino, kellele Anett Madridi liival matši kaotas, aga Roomas teda võitis

"Need olid rasked matšid. Arvan, et Madridis mängisin tema vastu väga hästi, aga siis Roomas mängis tema veel paremini. Ta on suurepärane mängija. Näitab head tennist ja on ka vaimselt tugev. Usun, et ta tõuseb edetabelis kõrgele juba üsna varsti," arvas tennisist.

Eesti tennisel on kahtlemata ees homme suur päev.