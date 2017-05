Prins: kui tahame püsida meistritiitli soonel, peame need mängud võitma

"Null-null. Eks me võidu järgi tulime. Tuleb ette neid mänge, kus ei saa kõige paremini käima ennast ja realiseerimisest jääb puudu. Narva on kiire ja noor sats, kes üritavad vasturünnakutel üllatada," selgitas Prins ERR-ile.

"Narvas on alati keeruline mängida. Need 90 minutit näitasid, kus meil vajaka jääb. Kui me tahame püsida meistritiitli soonel, siis me peame need mängud loomulikult ära võitma," lisas Prins.