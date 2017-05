Grit Šadeiko: hea, et MM-normi kohe kaelast ära sai

Maailma mainekaimal mitmevõistlusel Austrias, Götzises 6280 punktiga Eesti rekordi püstitanud Grit Šadeiko on õnnelik, et kohe hooaja avastardil nii hea tulemuse ning MM-normi kätte sai.

"Arvestades eelmist hooaega ja eelmist aastat, siis mul oli vaja (hooaega) alustada kohe korraliku tulemusega, et hea emotsioon kätte saada uuesti. See oli just emotsionaalse poole pealt väga oluline," sõnas Šadeiko ERR-ile antud intervjuus.

Tema sõnul oskas ta trennide põhjal oodata, et vorm võib olla korralik, kuid päris Eesti rekordiks ta valmis ei olnud: "Aga Eesti rekordi ja MM-normi vahe pole tegelikult nii suur. Eks ma seda normi jahtima läksin ja minu jaoks ainult kaks võimalust oli enne Londonit. Hea, et kohe kaelast ära sai."

Šadeiko sõnul oli kahel alal ideaalilähedane õnnestumine, teistel aladel annab veel juurde panna. Eriti võimas oli tema kuulitõuke tulemus 13.89, mis on eelmisest isiklikust rekordist (12.77) rohkem kui meetri võrra parem.

"Raske on selle kohta kommentaari anda. Kõik õnnestus, mis õnnestuma pidi ja tuli!" sõnas seitsmevõistleja kuulitulemuse kohta.

Seitsmevõistluse tase oli Götzises üllatavalt kõrge ja see üllatas ka eestlannat: "Võib-olla poleks osanud arvata, et hooaja alguses on kõik kohe sellises võimsas hoos. Aga Götzise võistlus on alati olnud väga sportlasesõbralik. Tõeline pidupäev sportlastele."

"Arvestades, et keegi teeb 7000 punkti ja mina 6280, siis ei olegi väga võrdlusmomenti. Selliste tüdrukutega võistelda on motiveeriv," kiitis Šadeiko belglannat Nafissatou Thiami, kes Götzises sõitis 7013 silmaga.

Šadeiko sõnul on Thiam võimeline ka ületama 1988. aastast Jackie Joyner-Kersee nimel olevat maailmarekordit 7291 punkti: "Kui üldse keegi, siis tema. Seda on näha, et talle on kõik antud ja kiirus ja vastupidavus on järgi tulnud. Tõesti, ta on võimas inimene."