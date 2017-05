TÄNA | Kontaveit ja Muguruza kohtuvad Prantsusmaa lahtistel peaväljakul

Avaringis 7:5, 6:1 rumeenlanna Monica Niculescu (WTA 54.) alistanud Kontaveit läheb teises matšis kokku tiitlikaitsjast hispaanlanna Garbine Muguruzaga (WTA 5.). Viimati olid nad vastamisi pisut enam kui kuu aega tagasi Stuttgardi turniiril, kui Kontaveit jäi peale 2:6, 7:6 (1), 6:1.

Avamängus on algusega kell 12 samal väljakul vastamisi ameeriklanna Venus Williams ja jaapanlanna Kurumi Nara, seejärel mängitakse lõpuni eile pimeduse tõttu pooleli jäänud kohtumine, kus argentiinlane Renzo Olivo juhtis 12. asetatud prantslase Jo-Wilfried Tsonga vastu 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4. Kui see kohtumine on lõpuni mängitud, pääsevad väljakule Kontaveit ja Muguruza.