Kontaveit - Muguruza 3:1

1. sett

1:0 Kontaveit alustab kindla servigeimiga.

1:1 Ka Muguruza võidab probleemideta enda pallingugeimi.

2:1 Kontaveit lõpetab enda servigeimi kahe järjestikuse ilusa äralöögiga.

3:1 Kontaveit murrab Muguruza servigeimi, loovutamata hispaanlannale punktigi.

Enne mängu:

Viimati olid nad vastamisi pisut enam kui kuu aega tagasi Stuttgardi turniiril, kui Kontaveit jäi peale 2:6, 7:6 (1), 6:1.

Avamängus on algusega kell 12 samal väljakul vastamisi ameeriklanna Venus Williams ja jaapanlanna Kurumi Nara, seejärel mängitakse lõpuni eile pimeduse tõttu pooleli jäänud kohtumine, kus argentiinlane Renzo Olivo juhtis 12. asetatud prantslase Jo-Wilfried Tsonga vastu 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4. Kui see kohtumine on lõpuni mängitud, pääsevad väljakule Kontaveit ja Muguruza.