Kõvasti võidelnud Kontaveit pidi tiitlikaitsja paremust tunnistama

Kontaveit asus esimeses setis hispaanlanna vastu 5:2 juhtima, kuid Muguruza suutis seisu viigistada ja lõpuks läks sett kiiresse lõppmängu, kus Kontaveit juhtis 4:0, 5:2 ja võitis lõpuks 7:4 ja ühtlasi kogu seti 7:6.

Teist setti alustas Kontaveit kohe servimurdega ja läks 3:1 ette, kuid kaotas kuuendas geimis enda pallingu ja Muguruza viigistas. Kohe järgmises geimis olid ka Kontaveidil murdepallid, kuid ta ei suutnud neid ära kasutada. Seisul 4:5 kasutas Muguruza Kontaveidi servil ära kolmanda settpalli, võites seti 6:4.

Otsustavas setis kulges seis kuni 2:2-ni viigiliselt, kuid kuuendas geimis õnnestus Muguruzal eestlanna serv murda, uuesti sai ta sellega hakkama ka kaheksandas geimis, võites seti 6:2 ja kogu kohtumise 6:7, 6:4, 6:2.

Kohtumine kestis kaks tundi ja seitse minutit.

Kontaveit servis mängu jooksul kolm ässa ja tegi neli topeltviga, Muguruza sai kirja kaks ässa ja kolm topeltviga. Kontaveidi esimese servi realiseerimisprotsent oli parem kui Muguruzal, ent hispaanlanna võitis esimeselt servilt rohkem punkte – vastavalt 63 ja 72 protsenti.

Kontaveit sai kirja 36 äralööki ja 40 lihtviga, Muguruza tegi 30 lihtviga ja 27 äralööki. Neljast murdepallist realiseeris Kontaveit kaks, Muguruza kasutas seitsmest murdevõimalusest ära viis.

Mängitud punktidest võitis Muguruza 94 ja Kontaveit 85. Huvitava statistikana saab ka teada, et Kontaveit läbis mängu jooksul 1730,3 meetrit, Muguruza aga pidi rohkem liikuma, läbides 1905,3 meetrit.

Kolmandas ringis läheb 4. asetatud Muguruza vastamisi 28. paigutatud Kasahstani esindaja Julia Putintsevaga (WTA 29.), kes oli 6:3, 1:6, 6:3 parem rootslanna Johanna Larssonist (WTA 59.).

Mängu käik:

Kontaveit - Muguruza 7:6, 4:6, 2:6

1. sett

1:0 Kontaveit alustas kindla servigeimiga.

1:1 Ka Muguruza võitis probleemideta enda pallingugeimi.

2:1 Kontaveit lõpetas enda servigeimi kahe järjestikuse ilusa äralöögiga.

3:1 Kontaveit murdis Muguruza servigeimi, loovutamata hispaanlannale punktigi.

4:1 Üheksa järjestikust punkti Kontaveidile, ainsaks iluveaks topeltviga 40:0 seisul, aga sellest hoolimata hoidis eestlanna kindlalt servi.

Samal ajal alistas 27. asetatud Kasahstani esindaja Julia Putintseva (WTA 29.) 6:3, 1:6, 6:3 rootslanna Johanna Larssoni (WTA 59.) ja jõudis kolmandasse ringi, kus läheb vastamisi Kontaveit-Muguruza kohtumise võitjaga.

4:2 Seisul 30:30 oli Kontaveidil hea võimalus murdepall teenida, kahjuks lõi ta võrku, järgnes hispaanlanna äralöök ja Muguruza hoidis servi.

5:2 Kontaveit sai kirja veel ühe topeltvea, mis on tal tänases mängus kolmas. Siiski hoidis ta kindlalt servi ja on geimivõidu kaugusel esimese seti võidust.

5:3 Muguruza hoidis kindlalt servi, sel korral ei võitnud Kontaveit punktigi.

5:4 Muguruza teenis Kontaveidi servil esimese murdepalli ja suutis selle ka kohe ära realiseerida.

5:5 Kontaveit oli 30:15 ees, kuid lõi siis auti, 30:30 seisul servis Muguruza esimese ässa ning esimesel geimpallil läks Kontaveidi löök pikaks ja hispaanlanna hoidis servi.

6:5 15:15 seisult tegi Muguruza järjest kolm sundimata viga ja Kontaveiti hoidis kindlalt servi.

6:6 Muguruza hoidis kindlalt servi ja sundis seti kiiresse lõppmängu. Nende senine ainus omavaheline kiire lõppmäng läks Stuttgardis 7:1 Kontaveidile.

1-0 Muguruza auti

2-0 Muguruzalt veel üks lihtviga

3-0 Muguruza löök läks taas auti

4-0 Hispaanlannalt jälle lihtviga

4-1 Kontaveit lõi võrku

4-2 Kontaveidi tagakäelöök läks võrku

5-2 Muguruza lõi auti

6-2 Kontaveit servis ässa!

6-3 Muguruzalt äralöök

6-4 Kontaveit lõi kahjuks auti

7-4 Muguruza lööb auti ja esimene sett Kontaveidile 7:6!!

2. sett

1:0 Kontaveit teenis Muguruza servil murdepalli ja kasutas selle kohe ära!

2:0 Kontaveit võitis nulliga enda pallingugeimi

2:1 Muguruza oli jälle veidi raskustes, aga suutis siiski servi hoida

3:1 Kontaveiti hoidis probleemideta servi

3:2 Kontaveidilt neli viga järjest ja hispaanlanna hoidis servi

3:3 Muguruza teenis Kontaveidi servil murdepalli ja kasutas selle ka ära, viigistades seisu

3:4 Kontaveidil oli Muguruza servil kaks murdepalli, aga Muguruza suutis servi hoida

4:4 Kontaveit hoidis kindlalt servi ja viigistas seisu

4:5 Muguruza võitis nulliga enda servigeimi

4:6 Muguruza kasutas ära kolmanda murdepalli ja võitis Kontaveidi servigeimi ning ühtlasi ka teise seti.

3. sett

0:1 Muguruza alustas otsustavat setti kindla servigeimiga, Kontaveit võitis vaid punkti

1:1 Kontaveit juhtis 40:0 ja tegi siis topeltvea, kuid võitis siiski kindlalt enda servigeimi

1:2 Muguruza hoidis taas kindlalt servi

2:2 Kontaveit hoidis servi, seis jälle viigis

2:3 Kontaveit sai 30:15 ette, aga seejärel servis Muguruza hästi ja suutis enda pallingugeimi võita

2:4 Esimene servimurre selles setis, kahjuks sai sellega hakkama hispaanlanna

2:5 Kontaveit läks 30:0 ette, aga Muguruza suutis servi hoida

2:6 Muguruza murrab taas eestlanna servi ja võidab mängu ning pääseb kolmandasse ringi.

Enne mängu:

Viimati olid Kontaveit ja Muguruza vastamisi pisut enam kui kuu aega tagasi Stuttgardi turniiril, kui Kontaveit jäi peale 2:6, 7:6 (1), 6:1.

Avamängus on algusega kell 12 samal väljakul vastamisi ameeriklanna Venus Williams ja jaapanlanna Kurumi Nara, seejärel mängitakse lõpuni eile pimeduse tõttu pooleli jäänud kohtumine, kus argentiinlane Renzo Olivo juhtis 12. asetatud prantslase Jo-Wilfried Tsonga vastu 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4. Kui see kohtumine on lõpuni mängitud, pääsevad väljakule Kontaveit ja Muguruza.