Man City esimees: Agüero jätkab klubis ka järgmisel hooajal

Inglismaa kõrgliigaklubi Manchetser City esimees Khaldoon Al Mubarak kinnitas klubi kodulehe vahendusel, et nende staarründaja Sergio Agüero on maailma üks parimaid jalgpallureid ning seetõttu jätkab ta meeskonnas ka järgmisel hooajal.

Agüero lõi liigas kolmanda kohaga lõpetanud City eest 31 mänguga 20 väravat, kuid kaotas hooaja teisel poolel põhikoosseisus koha jaanuaris klubiga liitunud brasiillasele Gabriel Jesusele. 20-aastase Brasiilia talendi vigastus avas Aguerole aga ukse tagasi põhikoosseisu.

"Kindlasti (ta jätkab)! Selles pole küsimustki. Ma olen lugenud erinevaid spekulatsioone ning need on naeruväärsed," vahendas klubi ametlik koduleht Mubaraki sõnu. "Agüero on üks parimaid mängijaid maailmas ja meie oleme meeskond, kes soovib kõik võistlused võita... seega tema jätkamine meie meeskonnas on igati vajalik ja pole kordagi kahtluse alla sattunud."

28-aastane argentiinlane liitus Manchester City meeskonnaga 2011. aastal hispaanlaste Madridi Atleticost ja tema leping Inglismaa klubiga vältab kuni aastani 2020.