Mulgi Rattaralli pakub ainsana Eestis karmi mäefinišit

Nimelt on Filter Mulgi Rattaralli teadaolevalt ainus mäefinišiga rattavõistlus Eestis – Kõrgemäe tõusuprotsendiks on koguni 18.

"Teadupärast on just mäe tipus lõppevad etapid olnud suurtuuridel publikumagnetiteks. Minu teada on Kõrgemäe üks järsemaid asfaltkattega tõuse Eestis ja see annab harrastajatele võimaluse kogeda suurte võidusõitudega kaasnevaid emotsioone," lausus Filter Maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile pressiteate vahendusel.

Eelmisel aastal võitis Filter Mulgi Rattaralli lätlane Andris Smirnovs (Alpha Baltic-Maratoni.lv), kelle keskmiseks kiiruseks kujunes 42,006 km/h.

Start ja finiš on Viljandis Kooli tänaval Kesklinna kooli staadioni juures. Osalejad saavad valida 38 ja 97 km pikkuste distantside vahel. Soodushinnaga eelregistreerimine lõppeb kolmapäeva südaööl.

Lastesõitudest tasuta osa võtta soovijad peavad end hiljemalt neljapäeva südaööks aerobike.ee internetilehel eelregistreerima. Kohapeal registreerimise korral maksab lastesõitudel osalemine sõltumata lapse vanusest 2 eurot.