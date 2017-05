Tartu temporündaja siirdub Saksamaa esiliiga tšempioni ridadesse

"Võib öelda tõesti, et tegu on unistuse täitumisega. Ma ei osanud ausalt öeldes oodata, et tänavu välja pääsen, sest ma ei teinud just parimat klubihooaega," sõnas Soo Delfile.

Tartus pidi ta möödunud aastal leppima peamiselt varumehe rolliga, põhiraskust kandsid tema positsioonil Meelis Kivisild ja Mart Naaber.

24-aastane Soo, kes kuulus veel mullu Eesti koondisessegi, jõudis ühe aasta pikkuse välislepinguni tänu rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Cretu abile.