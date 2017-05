Narvakad said endale Joaorgu uue terviseraja

Teisipäeva keskpäeval avati Narvas Joaoru terviserada, mis valmia SA Eesti Terviserajad ja SA Narva Linna Arendus koostöös. Joaoru terviserada on 1,7 km pikk, mitmekülgse maastiku ja maaliliste vaadetega Narva Hermanni linnusele, Ivangorodi kindlusele ja Narva jõele ning selle stardipaika on rajatud venitussein.

“Narvakatele meeldib Joaorus liikuda ja sportida ning see ring on igapäevaselt populaarne. Lõime sellega ühe liikumisvõimaluse kesklinna juurde ning kõrvalasuva Joaoru rannahoonega moodustavad nad hea kompleksi,” ütles SA Narva Linna Arenduse projektijuht Vladimir Všivtsev pressiteate vahendusel.

“Narva Joaorg lummab Euroopa piiril oma vaadetega ja on linnarahvale kindlasti heaks täienduseks Pähklimäe terviseradadele. Joaorg on ühtlasi olnud viimased 2 aastat Narva Energiajooksu stardipaigaks,” ütles SA Eesti Terviserajad juht Alo Lõoke.

Narva Joaoru Terviseraja avamine toimu ühise treeninguga, kus osalesid koolilapsed, Narva linnapea Tarmo Tammiste, SA Eesti Terviserajad juht Alo Lõoke, Eesti Energia Narva Elektrijaamade juht Tõnu Aas ja Narva Energiajooksu peakorraldaja Mati Lilliallik.

“Narvakad on teinud head tööd liikumisharjumuste propageerimiseks nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Pähklimäe terviseradade edasiarendamine ja Joaoru terviseraja rajamine loob veelgi paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi värskes õhus ning looduses liikumiseks ja sportimiseks,” lisas Lõoke.

SA Eesti Terviserajad on asutatud 2005. aastal Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia AS-ide poolt. Eesmärgiks on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Hetkeseisuga on Eestis üle 100 terviseraja ning 41 siseterviserada.