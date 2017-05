Rängad vead rikkusid Keity Meieri EM-etapi tulemuse

“Ma olen veidi pettunud ja kurb. Tahtsin saavutada palju rohkemat. Oleks tahtnud näidata, et ma tegelikult oskan sõita,” tunnistas Meier pressiteate vahendusel.

“Ilm oli ilus, päike paistis, toredad sõbrad olid tulnud Eestist kaasa elama. Kui reedel radadega tutvusin, tundusid need veidi ohtlikumad ja õudsemad, kui nad tegelikult olid. Palju oli selliseid kohti, kus eksimisruumi väga vähe,” meenutas ta ja lisas, et nii mõneski kohas oleks libastumise korral võinud katakombi kukkuda. “Lisaks tavalisele võistlusadrenaliinile oli ekstra kõdi sees.”

Meistrivõistluste kummalgi päeval oli vaja läbida 14 katset kaks korda. Teisel päeval olid osad katsed muudetud pisut raskemaks. Tehniliselt hindas traielinaine oma sõitu heaks. Rängad vead rikkusid sel korral tulemuse.

“Uskumatu, aga sõitsin lenksuga rajamärgistuse maha ja lõhkusin mitu linti. See annab automaatselt viis punkti. Teisel päeval oli mul ilus nullirida ja siis tuli neli viit järjest. Sellega oligi tehtud. Ebaõnn oli. Mingid tegurid ei mänginud minu kasuks. Nüüd saab ainult paremaks minna,” lisas Meier.

“Me õpime midagi igast võistlusest. Me peame traieli lihtsamaid radu harjutama. Keity on tehniliselt väga kõrgel tasemel,” kõneles Meieri treener Kari Paajanen. “Vahel sõidab ta uskumatult hästi, siis lähevad ta mõtted rändama ja asjad juhtuvad. Ma ei ole väga mures, sest tean, et oma heal päeval on ta suurepärane. Traiel on vaimselt üks maailma raskemaid spordialasid. 70 protsenti moodustab see, kuidas sa ennast tunned,” kõneles Paajanen. “Vahel on meil parem, vahel kehvem päev. Vahel on rohkem õnne ja vahel pole üldse,” lisas ta.

Järgmine kaalukam võistlus toimub augustis Itaalias. “Ehk selleks ajaks õpin lintide vahel sõitmise selgeks ja ei lõhu neid enam,” muigas Meier.