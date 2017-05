Rulluisumaratonide hooaeg algab nädalalõpul Rakveres

Rakvere Rulluisufestivali kavas on rulluisushow'de ja meelelahutuse kulminatsiooniks käesoleva hooaja esimene rulluisumaraton. Festivali peakorraldaja Reelika Nurmsaar hindab tarvalinna võistlusrada kiireks: “On mõningaid tehnilisi lõike, kuid üldjoones lubab rada kiiret ja nauditavat rulluisusõitu.” Festivali ellukutsuja Kert Keskpaik möönab, et Rakvere kesklinna miljöö ning atraktiivne võistlusrada on need, mis meelitavad kohale nii profirulluisutajaid kui ka asjaarmastajaid Eestist ja kaugemalt.

Venemaa meisterrulluisutaja Maksim Võsotski jaoks on Rakvere rulluisumaratoni start selle hooaja esimene võistlus. Sel hooajal Uus Maa rulluisuvõistkonna ridades võistlev Võsotski tõdeb, et kuigi ambitsioonid on kõrged, tõotab tulla raske võistlus: “valmistun aktiivselt hooaja avastardiks Rakveres, kuid käesoleva kevade ilmaolud ei ole järjepidevaid treeninguid soosinud.”

Lisaks rulluisumaratonile toimuvad lühematel distantsidel harrastajate võistlused ning laste rulluisusõidud. Meelelahutust ja rulluisushow'd jätkub Rakveres 3. juuni hilisõhtuni.