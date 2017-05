Eesti Curlingu Liit nimetas hooaja parimad

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul oli lõppenud hooaeg Eesti curlingu jaoks positiivne ning kuigi kõiki kõrgeid ootusi ei õnnestunud sel aastal täita, näitasid Eesti curlingumängijad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel head taset. Hooaja parima võistkonna valimisel saigi otsustavaks just rahvusvaheline mõõde. “Eesti ratastooli curlinguvõistkond saavutas sel hooajal Baltimaade meistrivõistlustel tihedas konkurentsis esikoha ning kahe aastaga on suutnud ennast mängida vastaste jaoks väga tõsiseks konkurendiks," tõi Vakra välja.

Aasta tegija tiitli sai aga Eesti segavõistkond CC Tallinn/Mighty Ducks, kes osales segavõistkondade maailmameistrivõistlustel. ”See on hea näide, mida on lühikese ajaga võimalik curlingus saavutada. Tulla sõpradega üks päev curlingut proovima, nakatudes spordialasse ja juba aasta hiljem esindada Eestit segavõistkondade MM-il võites kõrgel tiitlivõistlusel kolm kohtumist. Selliseid edulood on inspireerivad ja vajalikud, et suurendada ala kandepinda,” ütles Vakra.

Aasta treeneri tiitli pälvis sel hooajal taas Brian Gray, kelle juhendatavad võistkonnad võitsid Eesti meistrivõistlused nii meeste kui naiste arvestuses. Gray juhendamisel toimusid läbi hooaja ka Eesti curlingukogukonnale mõeldud laagrid. Vakra sõnul oli treeneri panus Eesti curlingu arengusse sel hooajal väga oluline, sest ala vajab häid eeskujusid nii treenerite koolitamiseks kui ka treenerite süsteemi loomiseks.

Eesti curlingunaiskond saavutas sel hooajal Euroopa meistrivõistlustel B-divisjonis pronksmedali ja oli esimene, kes A-divisjonist välja jäi. Eestil olid suured lootused seoses segapaaride maailmameistrivõistlustega, kus oli mängus ka olümpiamängude koht, kuid neid ei õnnestunud sel korral kahjuks realiseerida. Tihedas konkurentsis, kus olümpiamängudele pääses ainult kaheksa riiki, oli Eesti kokkuvõttes kolmas riik, kes olümpiamängude kohast ilma jäi.

Noor curlingupaar Turmann/Lill hoiab aga maailma edetabelis kõrget 11. kohta ning Vakra sõnul on liidu esmaseks eesmärgiks noore curlingupõlvkonna kasvatamine “Eesti curlingu tulevik sõltub sellest, kas ja kuivõrd hea tasemega uusi mängijaid juurde tuleb,” lisas Vakra.