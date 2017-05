VIDEO | Tartu Rattaralli üritustel nautis rattamõnusid üle 6600 inimese

Pühapäevasel Rattaralli põhidistantside päeval oli 135 km pikkuse distantsi stardijoonel 1481 ja 62 km distantsi puhul 1791 ratturit. Rattaralli võitis rootslane Jonas Ahlstrand, parima eestlasena saavutas kõigest 18-aastane Kristo Prangel neljanda koha.

Laupäeval olid stardis TILLUsõidu ja MINIralli osalejad, kokku sõitis laupäeval Tartu linnatänavatel 3377 nooremat rattasõpra. Nädalavahetus sai aga alguse reedel, kui kahepäevase Tour of Estonia üldvõidu noppis Eesti koondise värvides pedaalinud Karl Patrick Lauk. Kokku oli kahel päeval stardis 11 meeskonda 79 sõitjaga.

Võistluste direktor Indrek Kelk jäi rattafestivaliga rahule, eriti just Rattaralli ohutuse aspektiga. "Kõige olulisem on meditsiiniteenistusse pöördumiste arv oli eelmisest aastast madalam. See näitab, et ka inimesed pöörasid ohutusele varasemast rohkem tähelepanu," ütles Kelk. Meditsiiniteenistuse raportiga on võimalik tutvuda SIIN.

Tartu Maratoni Kuubiku liidriteks kerkis meestest Rait Pallo ja naistest Eike Laidver. Kuubiku sarja järgmine osavõistlus on 11. Tartu Rulluisumaraton, mis toimub 20. augustil. Valida saab 42 km, 21 km ja 10 km pikkuste distantside vahel.