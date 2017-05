Traditsioon jätkub: Predatorsi fännid viskasid Pittsburghi jääle kala

Kala visati jääle kodumeeskonna 3:0 eduseisul ning ehk sai Predators sellest ka motivatsiooni juurde, sest peatselt pärast kala eemaldamist mängiti tunduvalt paremini ning jõuti ka 3:3 viigini. Teisel perioodil ei lubanud külalismeeskond Penguinsil sooritada ühtegi pealeviset. Lõpuks oli tulemusega 5:3 võidukas siiski kodumeeskond.

Predatorsi fännid alustasid traditsiooniga 2003. aastal ning see on saanud meeskonna omalaadseks sümboliks. Eelmisel nädalal jäid Predatorsi koduhallis telepilti ka Tennessee Titansi ameerika jalgpalli meeskonna mängijad, kes Nashville'is kalu pea kohal hoides jäähokitiimi ergutasid.

Üks Pittsburghi kalaturg keeldus Tennesseest pärit inimestele kala müümast, kuid ühel Predatorsi fännil õnnestus see siiski PPG Paints Arenale tuua. Kala jääle loopinud mees pidi Penguinsi hallist küll lahkuma, kuid süüdistust talle ei esitatud.

