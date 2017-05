Hondurases tallati jalgpallimängu ajal surnuks neli pealtvaatajat

Kohalike politseijõudude sõnul müüdi 35 000 inimest mahutavale rahvusstaadionile liiga palju pileteid, Motagua väitel hoiatasid nad ametijõude eelnevalt, et ringlusesse on jõudnud suur hulk võltsitud pileteid, mistõttu istusid paljud inimesed neile mitte ette nähtud istekohtadel.

Staadioni ümbruses korda hoidnud 600 politseinikku kasutasid rahva ohjeldamiseks veekahurit ning pisargaasi, järgnenud kaoses hukkus koheselt kaks, haiglas kaotasid elu veel kaks inimest. Vähemalt 25 said vigastada.

Conmocionado con otra tragedia alrededor del fútbol. Mis pensamientos con las víctimas de #Honduras./ My thoughts are with the victims.