Võrkpallikoondis peab MM-valiksarja kolmanda ringi mängud 18.-23. juulini

Seal on rahvusmeeskonna vastasteks ülejäänud Euroopa tsooni gruppides teise koha saanud koondised, kelleks on Belgia, Hispaania, Saksamaa, Slovakkia ja Valgevene. Koha 2018. aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias mängitavale finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja. "Tegemist on tugevate ja võrdsete koondistega, ent neist ükski pole nii kõrgel tasemel kui Venemaa," lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. Turniiri võõrustav riik selgub pärast 12. juunit.

Kuue alagrupi võitjad, kes kindlustasid koha MM-finaalturniiril, olid Venemaa kõrval Holland, Prantsusmaa, Serbia, Sloveenia ja Soome. Kokku pääseb finaalturniirile 24 riiki, kellest kümme on Euroopast. Eelnevalt mainitud kuuele alagrupi võitjatele lisanduvad turniiri korraldajad ja valitsev maailmameister Poola. Kümnes koondis selgub seega 23. juuliks. Ülejäänud kohad jagunevad järgnevalt: viis Põhja-Ameerikast, neli Aasiast ja Okeaaniast, kolm Aafrikast ja kaks Lõuna-Ameerikast.