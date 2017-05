VAATA OTSE | Hõredate ridadega Narva Trans võõrustab Tallinna Levadiat

Seisud enne mängu:

Transi poolelt jäävad mängukeelu tõttu kohtumisest eemale kaitsja Vassili Pintšuk ning keskväljamees Deniss Poljakov, samuti ei näe väljakul vigastuse küüsis vaevlevat ründajat Dmitri Kovbi, kes on kaheksa tabamusega piirilinna meeskonna suurim väravakütt. Enne tänaseid mänge juhib Premium liigat Flora, kes on 14 mänguga kogunud 38 punkti, nende väravate vahe on 38:7. Levadial on ühe vähem peetud kohtumisega koos 35 silma, väravate vahega 41:6.

Meeskondade viimased kümme omavahelist kohtumist on selgelt Levadia poole kallutatud – Tallinna klubi on neist võitnud kuus ning Trans kaks. Neis kümnes kohtumises on Levadia löönud 24 väravat Transi üheksa vastu. Viimati võtsid meeskonnad üksteiselt mõõtu aprilli alguses Maarjamäel ning siis jäi Levadia peale 3:1.

Narva Transi peatreener Adiam Kuziaev: "Enne mängu oleme väga optimistlikud. Vaatamata sellele, et kaks olulist mängijat ei võta sellest osa, arvan, et see on hea šanss noortele end teostada. Vastastel on väga kogenud meeskond, terve aeg peab olema täielikult keskendunud ja hetkeline keskendumise kaotus karistatakse kiirelt ära. Peame oleme ettevaatlikud ja vältima isegi väikseid vigu."

Narva Transi mängija Artjom Škinjov: "Levadia on raske vastane ja kindlasti meil on raske, kuid mängime ainult võidu nimel. Alati on magus liidrite võiduseeriat katkestada. Õhkkond meeskonna sees on väga meeldiv ning selle jätkamiseks peame võitma."

Tallinna Levadia peatreener Igor Prins: "Ida-Virumaal on alati raske mängida ning ka seekordne kohtumine kujuneb kindlasti väga võitluslikuks. Meie ainsaks eesmärgiks on loomulikult kolme punktiga koju tulla."

Tallinna Levadia mängija Nikita Andrejev: "Sõidame Narva võidu järele. Narvas on alati raske mängida, kuid oleme hästi valmistunud ning anname endast maksimumi, et kolm punkti juurde saada."

Täna on veel vastamisi FCI – Nõmme Kalju, Pärnu Vaprus – Paide Linnameeskond ning Viljandi Tulevik – Tartu Tammeka.