VIDEO | Brasiilias püstitati Ironmani triatloni maailmarekord

39-aastane Don läbis 3,8 km pikkuse ujumisdistantsi 44.16-ga, sai 180 km rattasõidu ajaks 4:06.56 ning jõudis maratoni finišisse pärast 2:44.46 kestnud jooksu. Don lõi eelmisel novembril kanadalase Lionel Sandersi poolt püstitatud Ironmani maailmarekordi üle nelja minuti ja kuue sekundiga. Teiseks tulnud lõuna-aafriklane Kyle Buckingham kaotas finišis britile üle 25 minuti.

Enne Doni ja Sandersi hiljutisi rekordeid püsisid tipptulemused kauem – Sanders lõi üle belglase Marino Vanhoenackeri 2011. aastal Austrias püstitatud 7:45.58, enne seda oli maailmarekordiks Luc Van Lierde 7:50.27, mille belglane püstitas 1997. aastal.

Iron-distantsi maailmarekord on alates eelmise aasta juulist sakslase Jan Frodeno nimel, kes läbis Rothi triatloni ajaga 7:35.39, kuid see võistlus ei kuulu Ironmani egiidi alla.

This sums up my day @IRONMANtri #IMbrazil came here to fight for the win and got a pretty fast time to boot ????. Still in shock ???????????????????????? 7:40:23 pic.twitter.com/HAMeWJY6cQ