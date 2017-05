Kergejõustikuklubi ViKe kaitses taas Eesti meistritiitlit

Naiskonnas jooksid Tuule Sireli Mäe, Eleri Etverk ja viimases vahetuses Kelly Nevolihhin, kes ei ole saanud põlve vigastuse tõttu vahepeal võistelda ja tegi oma tänavuse esimese stardi välishooajal staadionil. Ta läbis 800 m ajaga 2.10, mis ei ole sugugi paha tulemus, arvestades, et tema isiklik rekord on 2.08. Täna sai Nevolihhin tagasiside arstilt, kes andis teada, et midagi hullu põlvega õnneks lahti ei ole ja ta saab edasi harjutada, vahendab Jooksja Jooksuportaal.

Kergejõustikuklubi ViKe treeneri Väino Kondoja sõnul on varasematel aastatel lisaks Kelly Nevolihhinile (ta on olnud kõik viis korda naiskonnas – toim.) võistkonnas kaasa löönud praegune triatleet Kaidi Kivioja, Egle-Helene Ervin ja Eleri Zadonski. Neist viimane on tõsi küll tervise tõttu praegu treeningutest eemal.

"Tänavu osales naiskonnas triatlonile üle läinud maratoonari Erkki Etverki tütar Eleri Etverk ja Tuule Sireli Mäe, kes harjutab Tartus Mägide juures. Kui on võistkondlike aladega tegemist, siis õnnestub meil alati naiskond hästi komplekteerida. Oleme 3×800 m teatejooksu alati tõsiselt võtnud ning mõtlesime, et kui neli korda oleme võitnud, võidame ka viiendat korda," ütles Kondoja ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

ViKe on alati Eesti meistrivõistlusi tähtsaks pidanud ja väärtustanud. "Võistlejad saavad sealt ka hea positiivse laengu hooajaks," lisas Kondoja.

Meeste 4×1500 m teatejooksus tuli suure eduga Eesti meistriks spordiselts Sparta koosseisus Ats Sõnajalg, Taavi Tambur, Raido Mitt ja Roman Fosti.