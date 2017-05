Küti Karikal tuli esikohale Tauno Tamm

Maikuu viimane laupäev tõi Elva Jahilasketiiru hulgaliselt jahilaskureid, kelle hulgas oli nii Eesti paremikku kuuluvaid kui ka harrastajaid ja mitmeid Läti paremikku kuuluvaid jahilaskureid. Kaalu lisasid Soome juunioride koondise kõrgetasemelised laskurid, kelle juhendajaks on meie Eesti üks tuntumaid jahilaskureid Anti Järvelaid.

115 laskurit selgitasid paremiku harjutuses Compak Sporting 100, millele järgnes 25 märgist koosnev finaalseerija kuuele paremale laskurile võitjate väljaselgitamiseks. Uudne oli aga see, et pärast 100 märgi laskmist jagati laskurid kahte tugevusgruppi ja lisaks tulemustega eesotsas olevatele laskuritele said finaalipingeid jagada ka B-alagrupi laskurid.

Võistluse tegi eriti huvitavaks reegel, mille järgi finaali jõudnud alustasid finaali seeriat nö. nullist. Parima tulemusega finaali pääsenud Tauno Tamm suutis säilitada külma närvi ja finaalseeria 23 tabamusega tagas ka temale üldvõidu. Teine ja kolmas koht jagunesid vastavalt Veikko Tihvani ka Tauri Tamme vahel.

B-grupi finaals osalejate selgitamiseks tuli eelnevalt korraldada ümberlaskmised, et selgitada põhivõistlusel võrdse tulemuse laskjate hulgast finalistid. Pärast 25 märgist koosneva B-finaali laskmist jäi peale Raul Kets. Teise ja kolmanda koha saavutasid vastavalt Ervin Juht ja Arni Kruusmann.

Juunioride arvestuses võidutses soomlane Jarkko Rissanen. Teise kohagi võtsid soomlased. Juha Manninen oli teine ja Laekvere juunior Tarmo Järvamägi kolmas.

Kui eelmisel aastal viidi üldvõit Lätti, siis tänavu tehti seda naiste arvestuses. Lelde Veinberga 88 tabamust tagas temale naiste esikoha. Järgnesid Inga Kõue ja Tiiu Ratasepp vastavalt teine ja kolmas.

Veteranide kulgas ei andnud Soome teenekas jahilaskur Juho Kytömaa kellegile võimalust. Tema 93 tabamust tagas esikoha Alo Lingi ees. Kolmanda koha selgitamiseks tuli korraldada ümberlaskmine ja seal pani Arvo Kuslap maksma oma paremuse Tõnu Kroobeni ees.

Superveteranide esikoha võitis Viktor Elman Tartust, kes ümberlaskmises edestas Olev Schmidti. Kolmandaks jäi Alutaguse mees Vjatseslav Fjodorov.