Muguruza enne mängu Kontaveidiga: mul on olnud karm loos

"Mul on olnud karm loos - sellest tuleb raske mäng," lausus Muguruza pärast avaringis itaallanna Francesca Schiavone alistamist. "Ta on teinud savil väga hea hooaja. Samuti on tal agressiivne mängustiil."

Seni on Kontaveit ja Muguruza vastamisi läinud kahel korral ning viimati suutis eestlanna tänavu kevadel Stuttgardi turniiril endast nimekamat vastast 2:6, 7:6, 6:1 võita.

"Kõigepealt naudin tänast võitu ja hakkan seejärel mõtlema järgmisest mängust, mis saab olema raske," toonitas Muguruza korra veel.