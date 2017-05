Kontaveit: sellise kuumaga muidugi lihtne ei olnud

Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel õnnestus esimest korda põhiturniiril võit võtta. Kui palju pingeid nüüd maas on ja kui rahul selle matšiga oled?

Eks esimene ring on alati närvilisem kui muidu. Mingi kergendustunne on ikka. Võit on võit. Esimene sett oli väga palju mängu ja väga raske. Kindlasti raske vastane ka esimeseks ringiks. Väga harjumatu mäng. Kindlasti olen rahul.

Kui palju õnnestus treeneri plaani järgida? Ja kui eriline oli temaga mängida nende lõigatud pallide ja stoppidega, mis ta üritas sulle esimeses setis vastu pakkuda?

Üks asi on see, et tead, kuidas vastane mängib ja teine asi on see, et pead seda väljakul kogema. Esimest korda sellise vastase vastu on ikka harjumatu ja võtabki aega, et saada rütm sisse. Sest tema ei lase seda teha! Algus oli raske, aga arvan, et sain iga geim natuke paremini. Teises setis harjusin kindlasti palju paremini.

Kas paanikahoogu esimese tund aega kestnud seti jooksul ei tulnud? Üritasid jõuliselt, aga siis läksid pallid natuke välja ja mängisid targemalt.

Teises setis mängisin enda arust targemalt ja rahulikult. Esimene mäng ja esimene sett natuke rohkem närvis kui muidu. Vahel kulub aega sisseelamiseks.

Kindlasti oli põnev moment esimeses setis seisul 5:5 ja vastasel oli murdepalli võimalus. Võttis kõhedaks?

Arvan, et suutsin selle punkti väga hästi mängida. Lõin hea punkti ja eks tennises tekib põnevaid momente mõlemale poole.

Sellest said väga suure enesekindluse, sest murdsid vastase ära ja võitsid 7:5 seti. See vist oligi otsustav moment. Teises setis vastane sisuliselt ei liikunudki enam vastu ja tõrjusid suurepäraselt.

Selline tasavägine hetk ja sellest suutsin mina võidukana välja tulla. Teises mängisin mina kindlamalt. Alguses tema murdis kohe mind, aga suutsin rahulikult jääda ja oma mänguplaanist kinni hoida ja kaalutletult mängida.

Tunne oligi selline, et 1:1 peal hingasid rahulikult sisse ja siis läksid oma teed.

Ma arvan, et suutsin pingelistel hetkedel väga hästi oma rahulikku meelt hoida ja oma plaani juurde jääda.

Kui palju andis täna jõudu see, et paarkümmend eestlast toetas rasketel momentidel häälekalt?

Eks see annab muidugi juurde. Päris palju eestlasi on siin kohapeal ja omade toetus on ikka eriline.

Väga palav oli ka täna mängida. 26-28 soojakraadi. Vaatasin, et kui esimene sett sai läbi ja istusid maha, siis olid ühel hetkel päris läbi.

Tund aega sett - eks sellise kuumaga muidugi lihtne ei olnud. Vastane lõi päris palju stoppe - pidi päris palju sprinte tegema.

Vastasel oli vasak säär päris korralikult teibitud ja võib-olla visuaalselt näitas, et ei jaksa, aga kui vaja, siis vähemalt esimeses setis jooksis päris korralikult.

Ma ei tundnud küll seda, et ta oleks esimene sett kuskilt üldse järele andnud või vähem pingutanud. Võib-olla oli see tal ettevaatusabinõu.

Su treener andis ka märku, et mängi laiemalt.

Jah, eks mingil määral oli eesmärk teda liikuma saada. Et mina domineerin. See oligi mängupilt, usun.

Mentaalselt on kindlasti väga mõnus olla. Esimene ring on seljataga, saab homme rahulikult hingata ja tiitlikaitsja Garbine Muguruza võitis endist Prantsusmaa lahtiste võitjat Francesca Schiavonet. Millised ootused on?

Mul ei ole midagi kaotada. Ma lähen sinna mängima ja endast kõike andma. Suurel väljakul on mäng. Ma loodan, et on lahe atmosfäär ja usun, et suudan seda mängu nautida.

Viimase omavahelise kohtumise mitte väga kaua aega tagasi sa võitsid. Vastasel on väga suur surve olla tiitlikaitsjana tugev.

Jah, see ei ole minu teha. Ma ei tea, mis pinged temal on. Tal oli täna väga hea võit ja tundub, et mängib praegu väga hästi.

On rohkem enesekindlust leidnud?

Ma ei oska tema eest rääkida, aga võib-olla küll jah.

Kuidas treeneriga selleks matšiks valmistuma hakkad? Kas vaatate treeneriga videosid või kuidas mentaalne ettevalmistus nüüd tuleb?`

Ma ei oska veel niimoodi öelda. Praegu alles esimene mäng lõppes. Eks siis paistab, mis treeneril mõttes on.