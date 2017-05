Andrei Ojamets: miinimumeesmärk on tulla tagasi punktidega

"Seis on selline nagu ta on. Need, kes on, need peavad mängima ja tulemust tegema. Palju on räägitud, et meil paar-kolm väga head mängijat peaks koosseisus olema, aga nad on erinevatel põhjustel rivist väljas sel hooajal," selgitas Ojamets intervjuus ERR-ile.

Nimekamatest koondislastest jäävad sel korral kõrvale Anu Ennok ja Polina Bratuhhina-Pitou. Teisalt on mitmed välismaal mängivad pallurid, näiteks Nette Peit Rootsis ja Kristiine Miilen Soomes teinud korralikud hooajad.

"Ma väga loodan, et Kristiine Miilen, kes on esmakordselt põhikoosseisus, suudab pärast kaht edukat hooaega Soomes selle koha ära täita... ja ka Nette Peit. Eks nemad peavad selle vastutuse enda peale võtma," lootis peatreener.

Ojametsa sõnul saab väga oluliseks elemendiks serv ning hästi servides on võimalik vastu saada ka tugevamatele naiskondadele.

"Meie trump võiks olla see, et me oleksime valmis võitlema. Et ei vaataks tabloolt seisu ja mängiks ühe palli korraga ning ei kingiks vastastele midagi."

MM-valiksarjas kohtub Eesti Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Sloveenia ja Portugaliga ning videointervjuus lahkab Ojamets veidi ka konkurente.

"Miinimumeesmärk on see, et mitte tagasi tulla punktita. Ma väga tahan, et me kedagi võidame seal," pani Ojamets naiskonnale üsnagi madalad eesmärgid. Ta lisas: " Seal, kus tänapäeval asuvad Eesti meeste võrkpall ja Eesti naiste võrkpall, see vahe on nagu maalt kuule."