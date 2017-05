Taaramäe: Belgia velotuur andis lootust, et seis paraneb

Belgia velotuuri kahetiste tunnetega lõpetanud Eesti rattamees Rein Taaramäe tunnistas sotsiaalmeedia vahendusel, et nägi mitmepäevasõidul mingeid positiivseid ilminguid, mis annavad alust loota, et tema vorm liigub paremuse poole.

"Belgia velotuuril olid emotsioonid kahetised, mis annab lootust, et seis paraneb. Velotuuril oli tiimi liidriks Tony Martin. Suutsin hästi tema jaoks tööd teha ja see pakkus rahulolu. Eraldistardi päeval sõitsin end 21. positsioonile, mis on päris okei," kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel.

"Ei oskagi mingit erilist analüüsi siin enam välja tuua. Mingi päev oli jõudu, mida ma polnud ammu kogenud, kuid lõpp läks väga raskeks. Pildi saab kindlasti selgeks juuni keskel peetaval Šveitsi velotuuril. Nii et, ehk aeg näitab," lõpetas rattaproff oma postituse.