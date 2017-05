Robert Täht: sidemängija vahetuse järel hakkas venelaste mäng jooksma

"Mulle tundus, et kui venelased tegid sidemängija vahetuse, siis see mäng hakkas neil paremini jooksma. (Sergei) Grankin üritas mängu veidi liiga oma showks ajada ja ründajatel oli ebamugav. (Dmitri) Kovalov lasi rohkem kindla peale ja pikad poisid suutsid (palli) kõrgustest kätte saada," selgitas Täht pärast mängu ERR-ile.

Tähe sõnul oli Eesti koondise serv väga hea ning see ei lasknud Venemaal kergelt oma mängu üles võtta.

"Tänu kodupublikule see esimene geim tuli. See toetus ja emotsioon oli tõesti super. Aga vahe on sees, Venemaa on suur ja tuntud võrkpalliriik ja neil on mehi sadu, keda koondisesse võtta. Meil on 18-20 meest. Eks me teeme parima, et järjest kõrgemale jõuda," arvas Täht.

Tema sõnul sai koduse valikturniiriga minimaalne eesmärk ehk alagrupi teine koht täidetud ning jätkatakse MM-i pileti püüdmist järgmises grupis. "Seal ei saa see lihtne olema. Päris hull turniir tuleb, aga püüame edasi!"