Gheorghe Cretu: me vajame selliseid pingelisi mänge

"Me juba nädal tagasi pühapäeval tundsime (sõprusmängus) Venemaa suguse vastase intensiivsust. Me vajame selliseid mänge ja peame sellist pinget tundma. Seda on tarvis tulevasteks sammudeks. Peame aru saama, et sellisel tasemel vastased panevad esimesest minutist tugeva pressi peale, seda eriti 9-meetri joone tagant serviga," kommenteeris Cretu ERR-ile antud intervjuus.

"Ma olen meie meeste üle väga uhke. Minu jaoks on see neljas hooaeg peatreenerina ja meie koondislastest paljud mängivad igapäevaselt tugevates liigades," sõnas Cretu ja lisas, et koosseisust oli näiteks puudu ka Keith Pupart, keda oodatakse tagasi augusti kuus toimuvateks mängudeks.

Teise geimi lõpu kohta sõnas peatreener: "Seal võis üks serv ja üks punkt kogu olukorda muuta. Meil polnud seal õnne ja ei suutnud 2:0 juhtima minna."

"Eelmisel aastal samal ajal mängis Eesti koondis samuti väga head võrkpalli ja võitsime Euroliiga, kuid meil oli mõnel positsioonil mehi puudu. Augustist oktoobrini me ei mänginud nii hästi. Nüüd on näiteks Andrus Raadik toonud meeskonda uut kvaliteeti ja kui Pupart liitub, siis saab koondis veel tugevamaks."