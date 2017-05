Solberg lõpetas ajaloolisel võistlusel 405-päevalise võidupõua

Etapp oli ajalooline seetõttu, et just Lydden Hillis peeti 50 aastat tagasi läbi aegade esimene rallikrossivõistlus, tänavu võõrustas rallikrossi sünnipaik aga MM-etappi vähemalt praeguse seisuga viimast korda. Tulevast aastast sõidetakse Inglismaa etappi Silverstone’is.

Volkswagen Pologa sõitval Solbergil oli pea ideaalne nädalavahetus – neljast kvalifikatsioonisõidust võitis ta kolm ning korra oli kolmas, seega oli ta eelsõitude parim. Seejärel võitis ta enda poolfinaali ning suutis ka finaalis kõik selja taha jätta. Viimati teenis Solberg etapivõidu eelmisel hooajal Portugalis ehk koguni 405 päeva tagasi.

"Vajasin seda võitu, nii enda kui meeskonna pärast," õhkas Solberg. "On uskumatu tunne võita viimane MM-etapp selles ajaloolises võistluspaigas. Viimasest võidust oli 405 päeva möödas, suurepärane tunne oli jälle pjedestaali kõrgeimal astmel seista."

"Meeskond on viimastel kuudel kõvasti töötanud. Auto on hea, aga kõik on alati kinni väikestes detailides ja oleme nende kallal vaeva näinud," jätkas Solberg. "Meenutaksin, et alustasime Volkswageniga koostööd alles jaanuaris, aga nüüd oleme saanud kaks järjestikust etapivõitu (eelmise etapi võitis Kristoffersson – toim) ja oleme nii sõitjate kui tiimide arvestuses esikohal."

Suurepärast hoogu näitas ka Kristoffersson, kes oli kõikides eelsõitudes teine, võitis enda poolfinaali ja startis seega finaalis Solbergi kõrval esireas. Ka finaalis pidi Kristoffersson kogenud tiimikaaslasele alla vanduma.

Petter Solberg ja Johan Kristoffersson Autor: Tony Welam, McKlein

Kolmandana lõpetas finaalis norralane Andreas Bakkerud (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division). Neljas oli prantslane Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen), viies tiitlikaitsja Mattias Ekström (Audi S1; EKS) ja kuuenda kohaga pidi rehvipurunemise tõttu leppima rootslane Timmy Hansen (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen), kes oli kiireim neljandas eelsõidus.

Kui algselt tundus, et esimesed kolm etappi võitnud Ekström läheb kiiresti oma teed, siis pärast viiendat etappi vahetus MM-sarja üldliider ja esimeseks tõusis Kristoffersson, kes on sel hooajal näidanud üsna stabiilset taset – avaetapil oli ta kuues, seejärel oli Portugalis kolmas, Hockenheimis teine ja Belgias esimene ning nüüd Lydden Hillis taas teine.

Kristofferssonil on 124 punkti, teiseks langenud Ekströmil 120 ja Solbergil kolmandana 117 punkti. Neljandal kohal olev Hansen jääb Solbergist maha 26 punktiga.

Meeskondade arvestuses on PSRX Volkswagen Sweden 56 punktiga kindel liider, teine on Team Peugeot-Hansen 38 punktiga ja kolmas Hoonigan Racing Division 34 punktiga. Tiitlikaitsja EKS on 25 punktiga neljas.

MM-sarjas on kavas 12 etappi, järgmine ehk kuues etapp sõidetakse 9.-11. juunini Norras Hellis.

Petter Solberg ja Johan Kristoffersson Autor: FIAWorldRallycross.com