Toobal võttis valikturniiri kokku: numbrites oli asi lihtsam kui väljakul

"Ega ma ei saa öelda, et ma oleks kurb või pahane. Meeskond andis endast, mis anda oli. See teise geimi lõpp oli väikestes nüanssides kinni. Nende servija vahetus õnnestus. Meie proovisime kaks korda, meil nii hästi ei õnnestunud. Sellise suure meeskonna alistamine tähendab kõikide meeste õnnestumist ja vastane peab vahepeal ebaõnnestuma," selgitas Toobal intervjuus ERR-ile.

"Nii kaua, kui mehed jaksavad väljendada oma emotsioone ja jaksavad nautida ühte punkti, siis on kõik hästi. Täna oli lõpuni kõik hästi," arvas Toobal, et koondis suutis vältida pika turniiri jooksul väsimust. "Me tõesti nautisime seda melu siin saalis. Oli tore õhtu ja kindlasti kõikidele mängijatele on see meeldejääv."

Toobali sõnul oli turniiri eesmärgiks alagrupis saada vähemalt teine koht ning sellega saadi ka hakkama. "Numbriliselt oli lihtsam, kui tegelikult väljakul oli."

Edasi ootavad koondist mängud Maailmaliiga 3. tugevusgrupis, kus sihiks on seatud pääs finaalturniirile. Esimene turniir toimub juba 2.-4. juunil Montenegros, Bijelo Poljes, kus kohtutakse Hiina Taipei, Tuneesia ja Montenegroga.