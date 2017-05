MM-il kohta 25 hulgas sihtiv Fosti: olen jooksnud kaks tiiru ümber maakera

Eesti maratonijooksu hetke esinumber Roman Fosti aitas Pärnus peetud TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul etapil noortele sportlastele jagada auhindu ning tegi nendega kaasa ka soojenduse. Spordimeheks kasvas Fosti just Pärnus.

"Minust sai spordipoiss tänu sellele, et me olime terve suve väljas. Liikusime ja mängisime erinevaid mänge. Meil oli Papiniidu tänaval korralik karjamaa. Ma armastasin jooksmist," rääkis jooksumees ETV eetris olnud TV 10 Olümpiastarti saates.

Peagi 34-aastaseks saav Fosti kinnitab, et edu tagab järjepidevus: "Ma olen jooksnud umbes 80 000 kilomeetrit ehk kaks tiiru ümber maakera. Tõsisemalt hakkasin ma treenima 15 aastat tagasi, kuid jooksustaaž on pigem umbes 20 aastat."

"Ettevalmistus algas aasta alguses vigastusega, kuid pärast seda läks päris hästi. Olen sel aastal viibinud kõrgmäestikus peaaegu kolm kuud ja see lõppes kuu aega tagasi Jaapanis, kus ma jooksin suhteliselt lähedale oma isiklikule rekordile."

Tagasi kodumaale tulles läks Fosti kerge riski peale ning tegi tugevaid treeninguid peal. See plaan ennast ei õigustanud ja mehele tuli sisse väike väsimus.

"Jalad on hetkel korras ja siht on (Londoni maailmameistrivõistlustel) top25, mis kindlustaks mulle kuldstaatuse järgnevaks kolmeks aastaks," selgitas Fosti lõpetuseks.