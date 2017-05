FOTOD | Rannajalgpallikoondis alistas uuel areenil Soome 4:3

Eesti asus kohtumist juhtima juba kolmandal minutil, kui käärlöögiga oli täpne Ragnar Rump. Soomlastel oli kohe vastus olemas, kui viiendal minutil vaigistas publiku Joonas Risto tabamus. Esimesele vaheajale läks Eesti siiski 2:1 eduseisus, kui üheksandal minutil sai värav kirja Erol Kigaste, kirjutab Eesti Jalgpalli Liidu koduleht.

Teise kolmandiku alguses viigistas Joona Kemppainen seisu 2:2-le, kuid kolmandik lõppes edukalt taas eestlaste jaoks, kui Kigaste kodumeeskonna oma päeva teise tabamusega 3:2 juhtima viis.

Soome ei andnud alla ning 27. minutil suutis Mikko Hyppänen Markus Lukki üle mängida, kuid viimane sõna jäi siiski meie puurilukule – rohkete väravatega tuntuks saanud Lukk lõi Eesti võiduvärava, kui käis kohtumise 32. minut.

Koondise treener Rando Rand polnud pärast kohtumist võiduga liigselt rahul, sest vastas oli meeskond, kes pole pikalt rannajalgpalli tegelenud. „Leppisime enne mängu midagi muud kokku. Tundus, et täna oli meie fookus kuskil mujal või oli siin ümber liiga palju kära, aga me oma mängu näidata ei suutnud,“ analüüsis ta.

„Kõik viljapuud on alguses üsna rohelised ja toored. Alles mai alguses tulime siia liiva peale, kui oli alla viie kraadi. Peame nüüd kuu aega kõvasti vaeva nägema, et Euroliiga etapiks valmis olla,“ lisas Rand.

„Täna oli ka veidi eksperimentaalne koosseis. Polnud üht puhast kaitsjat võtta, sest Indrek Palm on haige ning Kristian Mamor läheb operatsioonile. Mängisime rotatsiooniga, mis andis mängukvaliteedis tunda. Polnud head rütmi ja vahetused läksid natuke sassi. Mõtteainet on.“

Peatreener on väga rahul meeskonna uue koduga „Areen on väga kihvt. Merelähedus ja rahvast on kõvasti kohal. Liiv on ka hea!“ kiitis juhendaja.