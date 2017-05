Mark Villem Moor võitis kardispordi Eesti meistrivõistluste etapi

Moor võitis kõik toimunud võistlusstardid, sõites seejuures välja Rapla raja absoluutse kiireima ringi kvalifikatsioonis ning uue kehtiva rajarekordi eelfinaalis.

Teisena lõpetas 25-ringilise finaali Moori meeskonnakaaslane Hannes Tampere (Aix Racing Team), kes kaotas võitjale aga juba 5 sekundiga. Poodiumi kolmanda koha hõivas Mario Vendla (TARK Racing), kes startis finaali viimasest stardiruudust.

"Hoog oli seekord tõepoolest suurepärane, kõik klappis nagu vaja ja sõita oli puhas rõõm. Mulle meeldib, kui rada hakkab võistlusnädalavahetuse jooksul aina paremini pidama ja kiirused lähevad suuremaks. Sõita on küll füüsiliselt raskem, aga see sobib mulle," arutles Mark Villem pressiteate vahendusel pärast võitu. "Lisaks teeb tuju heaks, et võtsime Hannesega kaksikvõidu."

Eesti meistrivõistluste järgmine etapp toimub 17. juunil Aravete kardirajal.