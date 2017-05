Boksipeatusega liidrikoha kaotanud Räikkönen: kogu lugu sai halva lõpu

Võistlust alustas parimalt stardikohalt Räikkönen, kuid boksipeatustega pääses sakslane soomlasest mööda. Kuigi Räikkönen ei väitnud, et tegemist oli tiimitaktikaga, jäi ta morniks. "Ma ei tea miks mind just siis boksi kutsuti," imestas soomlane. "Teine koht küll tuli, kuid kogu lugu sai halva lõpu. See on kõik mida võin öelda."

Räikkönen säilitas diplomaatilist liini lõpuni. "Tulemus on selline, nagu ta on," sõnas soomlane. "Saime teise koha, kuid ma ei oska sellele mingit analüüsi anda. "Mulle ei jäänud võistlusest head tunnet."