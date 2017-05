Tallinna võimlemispidu tõi staadionile ligi 1900 võimlejat

Võimlemispeo projektijuhi Lembe Laasi sõnul õnnestus tänavune võimlemispidu suurepäraselt. “Pirita Spordikeskuse täistribüünid ja võimlejate erakordselt suur osalus näitasid taaskord, et harrastusvõimlemine läheb korda väga paljudele. Emotsioonid tänasest peost on ülevad ning loodame, et huvi võimlemise vastu on sama suur ka järgnevatel aastatel,” sõnas Laas.

Võimlemispeol esinesid 223 beebit ja väikelast, 468 mudilast, 681 koolilast, 83 poissi ja meest, 326 naist, ning 112 memme ja taati. Eakaim ehk 60.-80. eluaastates memmede ja taatide grupp osales võimlemispeol esmakordselt. Lisaks eesti ja vene lasteaedade, koolide ja võimlemisklubide võimlejatele võttis peost osa ka Tallinna rahvusvahelistest koolidest hispaanlasi, itaallasi ja sakslasi.

Erilise kummarduse tegid oma klubi asutajale ja eluaegsele kalevlasele Mall Kalvele võimlemisklubi Piruett võimlejad spetsiaalselt talle pühendatud kavaga, mis valmis koostöös Kaitseväe orkestriga Peeter Saani juhatusel.

Eesti Spordiseltsi Kalev korraldab võimlemispidu juba 18. korda. Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva ning propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas.