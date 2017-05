Anett Kontaveit: Niculescuga sarnast mängijat WTA karussellis ei ole

"Niculsescuga sarnast mängijat WTA karussellis ei ole," ütles Kontaveit ERR-ile. "Raske on öelda, mis väljakul saama hakkab. Mina pean keskenduma oma asjadele ning ei tohi vastase tegemistestele liialt palju tähelepanu pöörata."

Otse põhitabelisse pääsenud Kontaveit on enne turniiri algust tagasihoidlik. "Ma väga suuri ootuseid pole endale peale pannud. Võtan mängu korraga," tunnistas eestlanna, kes on suurturniiriks valmistunud tavapärasel moel. "Olen treeninud nii nagu ikka."

Kontaveidil on aasta esimeses pooles olnud tihe graafik, kuid see teda ei heiduta. "Sain vahepeal mitu päeva puhata ja energiavarusid taastada. Tunnen ennast värskelt," sõnas Kontaveit ning andis hinnangu võistlusareenile. "Kõik saviliivaväljakud erinevad üksteisest ja siinsed platsid on kiire põrkega."

Eelmisel turniiril Roomas lülitas Kontaveit teiste seas konkurentsist välja sakslannast maailma esireketi Angelique Kerberi, kuid loorberitele ei kavatse ta puhkama jääda. "Ma pole täiuslik mängija," möönis Kontaveit. "Pean enda juures veel kõike lihvima."