Rattaralli võit läks Rootsi, parimaks eestlaseks oli 18-aastane Prangel

Otsustavad sündmused hakkasid juhtuma pärast 45 kilomeetrit, kui Prangel võttis ette rünnaku, millega tulid kaasa seitse meest. Kaheksamehelisse juhtgruppi kuulusid lisaks Prangelile veel kaks eestlast – Rene Mandri ja Margus Ruse. Lõpuks peagrupil jooksikuid kätte saada ei õnnestunudki. Neli kilomeetrit enne lõppu pääsesid aga omakorda kaheksasest grupist teistelt eest ära neli meest, kelle seas ainsa eestlasena oli Prangel. Finišispurdis näitas teravaimat jalga Rootsi koondislane Ahlstrand, kellele järgnesid leedukas Venantas Lašinis (Staki-Technorama) ja taanlane Yannick Janssen (Memil Pro Cycling). Areal Teami eest võistlev nooruke Kristo Prangel tuli seega neljandaks.

„Sõit oli küllaltki heitlik – nii alguses kui ka lõpus oli palju rabelemist. Tahtsin saada jooksikute sekka ja lõpus läks sprindiga õnneks. Kokkuvõttes võin nädalavahetuse üle õnnelik olla,“ sõnas Ahlstrand, kes Tour of Estonial tuli üldkokkuvõttes 11ndaks.

Mõistagi jäi Prangel tänase tulemusega rahule. „Mul oli enne sõitu kindel mõte, et tahaks eest ära saada. Seda põhjusel, et palju mugavam on sõita väiksemas pundis,“ ütles Prangel. „Kuna mul sprindijalga ei ole, siis üritasin kilomeeter enne lõppu neljasest pundist ka üksi minema pääseda, kuid rootslane tõmbas järgi. Aga siiski ei uskunud, et nii hästi läheb ja neljandaks tulen,“ lisas ta.

Naistest oli parim Liisi Rist (3:00.33), kes triumfeeris naiste arvestuses ka 2012. aasta Tartu Rattarallil. Täna edestas ta kolme sekundiga Mae Langi, kolmanda koha omanik Kelly Kalm jäi Ristist maha 8.25. „Kiire sõit oli. Ma ise ka ei tea, kes naistest minuga ühes grupis olid. Tegin lõpus meestega finišit ja üllatuseks sain teada, et olen naistest esimene,“ rääkis võidunaine Rist. Üldkokkuvõttes saavutas Rist 42. koha, kaotust meeste parimale Ahlstrandile kogunes vaid 2.12.

Kokku startis 36. Tartu Rattaralli põhidistantsidel 3272 ratturit, neist 1791 lühemal, 62 km sõidul ning 1481 pikemal, 135 km distantsil.

Tartu Maratoni Kuubiku sari jätkub 20. augustil peetava 11. Tartu Rulluisumaratoniga.