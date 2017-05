Monaco GP-l võidutses Vettel, Ferrarile kaksikvõit

Poodiumi kolmandale astmele kerkis Red Bulli rooli keerav austraallane Daniel Ricciardo, kes kaotas Vettelile 3,745 sekundit. Ferrarile oli see Monacos esimeseks võiduks alates 2001. aastast, kui esimesena nägi finišilippu Vetteli kaasmaalane Michael Schumacher. Oma sportlaskarjääri 45 esikoha teeninud Vettel alustas võistlust Räikköneni kõrval teiselt stardipositsioonilt, kuid sai soomlasest mööda tänu boksipeatusele. Vettelile oli see tänavu kuuest etapist kolmandaks võiduks.

Punkte teenisid ka soomlane Valtteri Bottas (Mercedes; +5,517), hollandlane Max Verstappen (Red Bull; +6,199), hispaanlane Carlos Sainz (Toro Rosso; +12,038), britt Lewis Hamilton (Mercedes; +15,801), prantslane Romain Grosjean (Haas; +18,150), brasiillane Felipe Massa (Williams; +19,445) ja taanlane Kevin Magnussen (Haas; +21,443).

MM-sarja üldarvestuses kasvatas Vettel edu Hamiltoni ees 25 punktile. Mehed on kogunud vastavalt 129 ja 104 silma. Kolmandal kohal oleval Bottasel on koos 75 punkti. Võistkondlikult moodustavad esikolmiku Ferrari 196, Mercedes 179 ning Red Bull 97 silmaga.