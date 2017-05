Purje hiline värav tõi KuPS-ile magusa võidu

Kuopio kohtus võõral väljakul Rovaniemiga ning 84. minutil lõi mängu ainsa värava just eestlasest ründaja, vahendab Soccernet.ee. Särgi seljast võtnud Purje sai selle eest ka kollase kaardi.

Kuopio on tabelis teisel kohal, kuid nendega on võrdne arv punkte Vaasal. Markus Jürgensoni ja Marko Meeritsa koduklubi alistas täna võõrsil 1:0 Marek Kaljumäe tööandja Kemi 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi endine Flora ääreründaja Juha Hakola. Meerits ja Kaljumäe tegid kaasa kogu kohtumise, Jürgenson vahetati välja 71. minutil. Kui Vaasa on hetkel esikolmikus, siis Kemi seis nii roosiline ei ole ja tabelis ollakse eelviimased.

Nii Mihkel Aksalu kui ka Andreas Vaikla tegid kaasa 90 minutit, kui SJK ja Mariehamn tegid 1:1 viigi. Tabelis on SJK viies ning tiitlikaitsja Mariehamn alles üheksas.