Noarünnakust taastunud Kvitova alustas Prantsusmaa lahtiseid kindla võiduga

15. asetusega Kvitoval kulus maailma 86. reketi alistamiseks 73 minutit ning kohtub teises ringis Jevgenia Rodina (WTA 78.) ning Bethanie Mattek-Sandsi (WTA 116.) vahelise kohtumise võitjaga.

"Siin on rõõm olla," sõnas 27-aastane tšehhitar kohtumise järel. "Olen rahul, et otsustasin siin mängida. Aitäh teile kõige eest, te olete raskel ajal aidanud mul vastu pidada."

"Vigastada saanud käes pole veel piisavalt palju jõudu, kuid ma töötan selle kallal ning loodetavasti on ühel päeval kõik jälle hästi," rääkis kahekordne Wimbledoni võitja Prantsusmaa lahtiste eel. "Ma ei tunne käes valu, aga kuna ma pole võistelnud, siis ma ei tea, kuidas mängudes olukord on."

#Kvitova: "I am really glad we made this decision thanks to my team, I love you" #Bartoli: "Petra #Kvitova you're such an inspiration" pic.twitter.com/QA7swCYQ1c