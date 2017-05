Šadeiko jätkab kaugushüppe järel Eesti rekordi graafikus

Maailma mainekaimal mitmevõistlusel Austrias Götzises on naiste seitsmevõistluses võistlustules ka Grit Šadeiko ja Mari Klaup. Viie ala järel on Šadeikol 4585 punkti, millega ta edestab Eesti rekordi graafikut 18 punktiga.

Kaugushüpe:

Nii oma rekordivõistlusel 6.35 hüpanud Šadeiko kui Klaup astusid oma esimesed katsed üle, teisel katsel sai Šadeiko kirja 6.17 ning Klaup 5.78. Kolmandal katsel ei saanud Šadeiko taas tulemust kirja, Klaup hüppas 5.42.

Võimsa isikliku rekordi püstitas lätlanna Laura Ikauniece-Admidina, kes sai kohe avakatsel kirja 6.64, edestades oma senist parimat tulemust 15 sentimeetriga ning on nüüd Läti rekordigraafikust ees 124 punktiga. 26 sentimeetriga parandas senist tippmarki sakslanna Carolin Schäfer, kes kahe üleastumise järel sai kirja 6.57 ning edestab isikliku rekordi graafikut 215 punktiga.

Šadeikol on üheteistkümnendana koos 4585 punkti, millega ta jätkab Eesti rekordi graafikus, olles plussis 18 punktiga. Klaup on viie ala järel 4280 punktiga 20. kohal. Esikoha nimel käib tihe rebimine - nii sakslannal Carolin Schäferil kui belglannal Nafissatou Thiamil on koos 5083 punkti, britt Katarina Johnson-Thompson on 5076 punktiga kolmas. Tugev kaugushüpe tõstis lätlanna Ikauniece-Admidina neljandaks.